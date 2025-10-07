Вранці 7 жовтня у Ленінградській області РФ "невідомі партизани" на залізничному перегоні "Строганово—Мшинська" підірвали колію. У результаті потяг, який віз військовий вантаж, зійшов із рейок. Також було паралізовано рух інших поїздів.

Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.

"У Ленінградській області на залізничному перегоні "Строганово — Мшинська" стався підрив колії з подальшим сходженням локомотива та вагонів поїзда, що перевозив військовий вантаж. Внаслідок успішно проведеної спецоперації невідомих партизанів вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург — Псков", — розповів наш співрозмовник.

Як повідомили в російській залізниці, рух поїздів на перегоні "Строганово- — Мшинська" зупинено через "технічні причини", вантажні та пасажирські поїзди рухаються в обхід із затримками на кілька годин.

"За даними відкритих джерел стало відомо, що на місці інциденту працюють спеціальні служби, проходить розчищення залізничних шляхів від перекинутих вагонів потяга. Втім фото та відео матеріали з місця події поки що відсутні, оскільки у районі аварії повністю вимкнено інтернет, працюють правоохоронні органи", — стверджують джерела у розвідці.

Співрозмовник додав, що подібні спецоперації знижують логістичні та воєнні спроможності РФ, адже залізниця є основою логістики російського війська та значним фінансовим донором "бюджету війни".

14 вересня у Ленінградській області РФ під укіс були відправлені два вантажні потяги, один з яких — із нафтопродуктами.