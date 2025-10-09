Суд в Алмати засудив до п’яти років колонії громадянина Казахстану Тимура Пралієва, завербованого російською ПВК "Вагнер" для участі у війні проти України.

Про це повідомив казахстанський портал Orda.

Слідство встановило, що восени 2022 року Пралієв був завербований РФ та з листопада того ж року воював проти України. Він служив зв’язківцем, брав участь у боях за Бахмут і був відзначений у РФ кількома нагородами. У 2023 році він отримав російський паспорт, зберігши громадянство Казахстану.

Після заколоту Пригожина Пралієв воював у складі "вагнерівців" у Малі. У жовтні 2024 року він припинив службу. На початку січня 2025-го його затримали у США під час спроби нелегально перетнути кордон. При ньому знайшли 4 тисячі доларів, 60 тисяч мексиканських песо та безпілотник. Чоловіка депортували до Казахстану.

Суд визнав Пралієва винним в "участі в іноземних збройних конфліктах". Йому призначили мінімальний строк за цією статтею — п’ять років ув’язнення.

Загалом за час служби у "Вагнері" Пралієв отримав понад 4 млн рублів, встановив суд. Захист вимагав розгляду справи в Росії, однак суд наголосив, що на момент вербування підсудний мав лише громадянство Казахстану.

Раніше український проєкт "Хочу жити" повідомляв, що від початку 2025 року до кінця липня контракти з російською армією підписали щонайменше 529 громадян Казахстану.