Україна пропонує Європі спільно виробляти дрони-перехоплювачі — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує всім європейським країнам-сусідам спільну програму фінансування виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів.

Про це глава держави сказав під час брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві 11 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

За словами Зеленського, за час повномасштабного вторгнення Україна стала лідером у цьому новому технологічному напрямі — виробництві дронів-перехоплювачів.

"До цього треба підходити швидко, щоб бюрократичні процеси не заважали. Ми відкриті до цієї співпраці. Наші європейські друзі, та й ніхто у світі не має стільки ракет, щоб збивати різні види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою б вона не була, ну просто не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, навіть якщо це 100 тисяч доларів", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 11 вересня, у Лондоні міністри оборони України та Великої Британії Денис Шмигаль та Джон Гілі підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів у Великій Британії.

Зазначається, що на початку планується виготовлення першої тисячі безпілотників — усі доставлять в Україну. За словами, Дениса Шмигаля, дрони-перехоплювачі продемонстрували хорошу роботу на полі бою та Міноборони надалі хоче масштабувати такі проєкти, залучати інвесторів та вдосконалювати технології.