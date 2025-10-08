Посол України у Великій Британії Валерій Залужний розкритикував українські медіа, які поширювали інформацію про те, що він нібито формує виборчу команду, запрошуючи туди військових.

Про це він написав у Facebook.

"Дуже шкода, що маючи можливість перевіряти інформацію, саме вітчизняні медіа вмить розносять фейки у воюючій країні. І вже не дивує, що це робиться синхронно з російською пропагандою. Шкода, що саме наші ЗМІ не доносять до громадян України стратегію, внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів", — написав посол.

Залужний наголосив, що не визнає "жодних ідей проведення виборів під час війни".

"Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою. Допоки у мене є можливість служити державі — я буду це робити. Моя позиція незмінна: поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі", — зазначив він.

За словами дипломата, РФ, не здобувши перемогу на фронті, використовує сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує українське суспільство і "готує нас до виборів, але в Державну думу країни, що нас вбиває": "І, до речі, їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім — це буде правда".

8 жовтня французький портал Intelligence Online з посиланням на джерела написав про те, що до кількох українських топвійськових начебто зверталися від імені ексголовкома ЗСУ з пропозицією увійти до парламентського списку його політсили.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене. Близько 20% території України зараз окуповано Росією, мільйони українців є переміщеними особами, а вся країна перебуває в зоні дії російських ударів.