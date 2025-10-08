Повітряні сили: українська ППО знешкодила 154 з 183 безпілотників

У ніч проти 8 жовтня Сили протиповітряної оборони знешкодили 154 зі 183 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну. Влучання БпЛА зафіксовано на 11 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 8 жовтня (із 18:30 7 жовтня) армія РФ атакувала 183 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, а також з Гвардійського, Чауди — ТОТ Криму, близько 100 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

У ПС додали, що внаслідок цієї атаки РФ зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Декілька безпілотників ще досі перебувають у повітряному просторі України.