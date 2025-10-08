На фронті протягом минулої доби, 7 жовтня, зафіксовано 200 бойових зіткнень. За добу Росія втратила на війні в Україні 1010 військових.

Про це у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 8 жовтня.

"Вчора противник завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5012 обстрілів, зокрема 168 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6159 дронів-камікадзе", — йдеться у зведенні.

Армія РФ завдала авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Степногірськ Запорізької області; Зеленодольськ Дніпропетровської області; Садове Херсонської області.

Також за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, одну станцію РЕБ, одну радіолокаційну станцію, три склади та ще одну іншу важливу ціль противника.

Загалом, протягом 7 жовтня, втрати російських військ склали 1010 солдатів. Сили оборони України також знешкодили два танки, п’ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 401 безпілотний літальний апарат оперативно–тактичного рівня та 75 одиниць автомобільної техніки противника.

Яка ситуація на фронті

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили сім атак росіян. Армія РФ завдала сім авіаційних ударів, загалом скинула 10 керованих авіаційних бомб та здійснила 198 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку відбулося 29 боєзіткнень в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого, Довгенького та в бік Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак росіян. Сили оборони відбили штурмові дії армії РФ поблизу Куп’янська та у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного, Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку російські військові атакував 12 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове, Карпівка, Торське.

На Сіверському напрямку військо РФ атакувало поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Серебрянки. Загалом минулої доби відбулося 11 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку РФ наступальних дій не проводила.

На Торецькому напрямку армія РФ здійснила 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 атак росіян в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Сухецьке, Миролюбівка, Нове Шахове, Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Балагану.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 32 російські штурмові дії в районах населених пунктів Запоріжжя, Олександроград, Січневе, Новоселівка, Новогеоргіївка, Соснівка, Вороне, Калинівське, Новогригорівка, Воскресенка, Олексіївка, Степове, Піддубне, Березове, Новоіванівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень поблизу Полтавки та Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень — військо РФ намагалося просунутися поблизу Плавнів, Степового та в напрямку Степногірська й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три атаки російських військових.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.