Білорусь збільшила продаж бензину до Росії в 4 рази — Reuters

Експорт білоруського бензину до Росії залізницею зріс у чотири рази у вересні, якщо порівнювати з серпнем. Так РФ імовірно намагається впоратися з дефіцитом пального.

Про це 7 жовтня повідомили джерела в галузі агентству Reuters.

За даними співрозмовників, постачання бензину залізничним транспортом з нафтопереробних заводів Білорусі на внутрішній ринок Росії у вересні зросло до 49 000 метричних тонн, або 14 500 барелів на добу (б/д). Постачання дизельного палива в вересні становило 33 000 тонн.

Водночас транзит бензину з Білорусі для подальшого експорту через російські порти минулого місяця зріс приблизно на 1% до 140 000 тонн.

Але в цілому такі перевезення зменшилися майже на 40%, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року. Усе через зниження обсягів переробки нафти.

Білорусь використовує російські порти для перевантаження своїх нафтопродуктів з березня 2021 року відповідно до угоди про співпрацю, підписаної між Москвою і Мінськом.

Наприкінці вересня Суспільне повідомляло, що в окупованому Криму продовжуються проблеми з бензином. Дефіцит пального загострився, на багатьох автозаправних станціях пальне зникає швидко, а водіям доводиться шукати заправки в інших містах.

На початку осені "Известия" з посиланням на дані незалежної паливної спілки РФ інформували, що в Росії паливна криза охопила 20 регіонів після атак українських дронів. Наприклад, дефіцит бензину в Росії, який наприкінці серпня фіксували у Забайкаллі, Примор’ї, на Курилах.