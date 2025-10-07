У Білорусі стартували навчання з мобілізаційної готовності

У Білорусі у вівторок, 7 жовтня, стартували щорічні навчання з мобілізаційної готовності, які триватимуть до 10 жовтня.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони країни, повідомляє Zerkalo.io.
Заявленою метою заходів є "вдосконалення злагодженості дій працівників місцевих органів управління та організацій під час формування територіальних військ та загонів народного ополчення".
Під час занять "особлива увага буде приділена підготовці посадових осіб виконкомів, військових комісаріатів, організацій, а також військовозобов'язаних у питаннях формування територіальних військ".
Читати ще