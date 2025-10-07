Перейти до основного змісту
Міненерго планує збільшити імпорт газу майже на третину
Юлія Кузьменко
Світлана Гринчук
Міністерка енергетики України Світлана Гринчук на засіданні Лідерів групи G7+, Київ, 6 жовтня 2025 року. Svitlana Grynchuk/Facebook

Після атак Росії на газову інфраструктуру Україна працює, аби наростити імпорт природного газу з інших країн на 30%.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, спілкуючись із журналістами після зустрічі з представниками групи G7+, цитують "Радіо Свобода" та "Укрінформ".

За словами Гринчук, Київ планує купувати газ переважно у жовтні-грудні, але обговорюють й імпорт в інші місяці опалювального сезону.

"Ми плануємо збільшити імпорт приблизно на 30%, якщо нам вдасться розширити наші імпортні потужності", — каже урядовиця.

Як відомо, через Європейський банк реконструкції і розвитку для купівлі газу в Україну залучено 500 млн євро кредиту, ще 300 млн євро – через Європейський інвестиційний банк — нагадує Гринчук.

"Щойно ми обговорили і можливості розширення цих кредитів, і з деякими країнами обговорюємо можливості надання допомоги на грантовій основі для збільшення імпорту природного газу", — сподіваються в уряді.

У себе на Facebook міністерка написала, що обговорила з послами "Групи семи" потреби та передала їх перелік. Це:

  • захист: ППО і РЕБи, щоб захистити критичну інфраструктуру;
  • резервне обладнання. Нарощування додаткових обсягів виробництва, що може замінити руйнації;
  • накопичення достатніх обсягів природного газу (нарощенням імпорту зокрема).

У серпні Росія посилила атаки на енергетичні обʼєкти України. За період з серпня по початок жовтня 2025 року під ударами опинялись енергообʼєкти у Чернігівській, Сумській, Донецькій областях. Також Росія атакувала обʼєкти газовидобування у Полтавській області.

В ніч на 3 жовтня Росія атакувала Україну 381 дроном й 35 ракетами, тоді Міненерго повідомляли про масовану російську атаку на енергетичну інфраструктуру, зокрема по об’єктах газотранспортної інфраструктури. 5 жовтня РФ здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру України.

