Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Кабінет міністрів ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі після наради з премʼєркою Юлією Свириденко.

Він також повідомив, що уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів від енергозабезпечення у прифронтовий громадах.

Крім того, уряд виділив 1,5 мільярда гривень прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики. За словами Зеленського, вже створено резерв обладнання для швидкого відновлення енергопостачання, який планують поступово збільшувати.

"Доручив також підготувати й доповісти про конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів, щоб уже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року. Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб. Очікую урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня", — написав Зеленський.

Нагадаємо, 6 жовтня Зеленський провів Ставку з питань енергетики. За її підсумками він повідомив про те, що уряд збільшує запаси енергетичного обладнання перед зимою.