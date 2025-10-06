На зиму ми збільшуємо запаси енергообладнання — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку з питань енергетики. За її підсумками він повідомив про те, що уряд збільшує запаси енергетичного обладнання перед зимою.

Про це президент повідомив у зверненні за 6 жовтня.

За словами Зеленського, під час Ставки вирішили запити керівників передусім Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей щодо фінансів для відновлення енергетичних обʼєктів.

"Були доповіді й по розгортанню ППО – додаткових спроможностей, комплексний захист – доповіді військових командувачів, а також детальна розмова по захисту самих енергооб’єктів, конкретних громад", — повідомив президент.

Також президент повідомив, що Нідерланди та Норвегія виступили з ініціативами щодо підтримки газових запасів України на зиму. "МЗС України збере послів держав, які можуть допомогти", — повідомив президент.

У серпні Росія посилила атаки на енергетичні обʼєкти України. За період з серпня по початок жовтня 2025 року під ударами опинялись енергообʼєкти у Чернігівській, Сумській, Донецькій областях. Також Росія атакувала обʼєкти газовидобування у Полтавській області.

В ніч на 3 жовтня Росія атакувала Україну 381 ударним безпілотником типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів, а також 35 ракетами. Міненерго повідомляли про масовану російську атаку на енергетичну інфраструктуру — ракетами та дронами вдарили по низці об’єктів в кількох областях, зокрема по об’єктах газотранспортної інфраструктури.