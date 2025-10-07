Кує до шести коней на день та вчить ковальства місцевого конюха. Такі обовʼязки тимчасово взявся виконувати волонтер із Нової Зеландії Тревор Сазерленд у Дергачівській дитячо-юнацькій кінно-спортивній школі, яка релокувалась на Чернігівщину з Харківської області.

Чоловік розповів: зараз йому 71 і майже 30 років свого життя він присвятив куванню коней по всьому світу. До України він приїхав вперше. Каже, що так хоче підтримати українців.

Як Тревор Сазерленд облаштувався на новому місці та більше про його мотивацію — дивіться у репортажі редакції Суспільне Чернігів.