Перейти до основного змісту
Залишилися без мами: на Одещині врятували п'ятьох дитинчат дикого лісового кота. СУСПІЛЬНЕ | ТВАРИНИ
ВІДЕОНОВИНИТВАРИНИПриродадовкілляВідео

Залишилися без мами: на Одещині врятували п'ятьох дитинчат дикого лісового кота. СУСПІЛЬНЕ | ТВАРИНИ

Ексклюзивно
Дмитро Михайлов
Наталя Гаврилова
Розмір шрифту

На Одещині врятували п'ятьох дитинчат дикого лісового кота. Їхню матір знайшли мертвою неподалік. Наразі тварини перебувають на Ізмаїльській станції юних натуралістів. Кошенят ізолювали від людей в окремому вольєрі. Після лікування та адаптації спеціалісти планують випустити тварин у природу.

Кошенят знайшли 31 серпня у селі Главани Арцизького району, розповіла директорка Ізмаїльської станції юних натуралістів Людмила Філобок. За словами жінки, їх виявив птахівник-любитель.

"Коли чоловік з товаришем проходили повз залізничної дороги, то почули крик. Вони пішли на нього і побачили маму-кішку, яка була вже мертва. А недалеко від неї кошенята дуже кричали. Вони спіймали цих кошеняток і забрали додому", — сказала вона.

Філібок також розповіла, що протягом місяця чоловік вигодовував лісових котів самостійно. А коли зрозумів, що сам не впорається, зателефонував до станції юних натуралістів в Ізмаїлі.

Як кошенята живуть на станції під наглядом людей та що з ними буде далі — дивіться у репортажі редакції Суспільне Одеса.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок