На Одещині врятували п'ятьох дитинчат дикого лісового кота. Їхню матір знайшли мертвою неподалік. Наразі тварини перебувають на Ізмаїльській станції юних натуралістів. Кошенят ізолювали від людей в окремому вольєрі. Після лікування та адаптації спеціалісти планують випустити тварин у природу.

Кошенят знайшли 31 серпня у селі Главани Арцизького району, розповіла директорка Ізмаїльської станції юних натуралістів Людмила Філобок. За словами жінки, їх виявив птахівник-любитель.

"Коли чоловік з товаришем проходили повз залізничної дороги, то почули крик. Вони пішли на нього і побачили маму-кішку, яка була вже мертва. А недалеко від неї кошенята дуже кричали. Вони спіймали цих кошеняток і забрали додому", — сказала вона.

Філібок також розповіла, що протягом місяця чоловік вигодовував лісових котів самостійно. А коли зрозумів, що сам не впорається, зателефонував до станції юних натуралістів в Ізмаїлі.

Як кошенята живуть на станції під наглядом людей та що з ними буде далі — дивіться у репортажі редакції Суспільне Одеса.