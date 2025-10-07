Польська влада 7 жовтня внесла до свого санкційного списку дві компанії. Вони зареєстровані у Польщі та пов'язані з постачанням сталі до Росії.

Про це йдеться у пресрелізі польської Національної податкової адміністрації (KAS).

Зазначається, що санкційного списку внесено дві компанії – SteelTrade та Omni GRP, а також трьох пов’язаних із ними людей: Андрія Карповича, Вероніки Пенталь та Володимира Лещука. Вони є акціонерами або бенефіціарними власниками.

"Внесення до санкційного списку є наслідком діяльності Національної податкової адміністрації в області перевірки зв'язків осіб або організацій з Російською Федерацією або Білоруссю, які можуть вплинути на безпеку Польщі", – заявили у відомстві.

Зокрема OMNI GRP пов'язана з SteelTrade, раніше відомою як EMK GROUP, яка своєю чергою, пов'язана з іншими суб'єктами господарювання з групи "EMK", що працюють у металургійній промисловості у РФ, а також Білорусі, Казахстані, Киргизстані та Узбекистані.

За даними KAS, компанії експортували сталь із "особливими характеристиками", придатну для лиття під високим тиском – матеріал, який часто використовується у виробництві зброї через його міцність і стійкість до екстремальних умов.

Там наголосили, що існує висока імовірність того, що ця сталь потрапила на російські збройові підприємства.

Також польські податківці виявили механізм, за допомогою якого продукція обидвох компаній потрапляла до Росії через низку пов’язаних фірм, сприяючи зміцненню її промислового потенціалу.

Включення до санкційного списку означає, що до цих компаній та їх власників застосовуються наступні обмежувальні заходи:

заморожування всіх фінансових та економічних ресурсів;

заборона на надання будь-яких фінансових чи економічних ресурсів організаціям/особам, внесеним до списку, або від їхнього імені – прямо чи опосередковано;

виключення з процедури державних закупівель або тендерів, а також інші заходи, які передбачають запобігання обходу всіх зазначених обмежень.

4 жовтня керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомляв, що Євросоюз готує правові підстави для зупинки танкерів "тіньового флоту" Росії у Балтійському морі. За його словами, йдеться про щонайменше 16 суден.