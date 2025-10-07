Міністр промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортен Бьодсков повідомив, що наразі в країні триває процес створення першої української оборонної компанії Fire Point, виробника ракети "Фламінго".

Про це він повідомив у коментарі Суспільному.

За його словами, після повномасштабного вторгнення РФ уряд Данії запровадив фінансовий механізм, який дозволяє надавати данським компаніям гарантії для інвестицій в Україну.

"Ця співпраця розвивається, і зараз ми фактично перебуваємо в процесі створення першої української оборонної компанії в Данії, а саме Fire point. І меморандум про взаєморозуміння, який учора підписали між Данією і Україною спирається на це, на досвід, отриманий від цього, та заклик до більшої кількості спільних інвестицій між Данією та Україною, а також до можливості залучення більшої кількості українських компаній для поповнення персоналу в Данії", — сказав Бьодсков.

Також він додав, що приїхав до Києва разом з делегацією, щоби ознайомитися з українською оборонною галуззю та побачити, чи є компанії, які зацікавлені у співпраці, "якщо так, ми більш ніж готові співпрацювати з ними".

"Справа з Firepoint, звичайно, є новою для Данії. Але співпраця та структура, яку ми створили, просуваються відносно гладко. Звичайно, є перешкоди. Звичайно, є червоні прапорці. Але їх потрібно усунути. І саме це ми зробили. І, сподіваємося, це минуло для більшої кількості інвестицій, України та інвестицій у майбутньому", — додав міністр промисловості, бізнесу та фінансів Данії.

Нагадаємо, 7 жовтня міністра оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з міністром промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортеном Бьодсковом. Сторони обговорили реалізацію підписаного 6 жовтня, меморандуму, який створює додаткові можливості для відкриття спільних з Україною оборонних виробництв на території Данії.

Також стало відомо, що у Данії може зʼявитися демонстраційний хаб, де будуть представлені українські безпекові рішення.

Крім того, Шмигаль підкреслив, що Україна готова максимально підтримувати данські оборонні компанії, які шукають партнерів для реалізації проєктів в країні.