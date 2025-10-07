Перейти до основного змісту
У Данії може зʼявитися демонстраційний хаб українських безпекових рішень — Шмигаль
Катерина Бельмас
Денис Шмигаль, міністр промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортен Бьодсков
Міністр оборони України Денис Шмигаль (справа) та міністр промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортен Бьодсков (зліва) під час зустрічі у Києві, 7 жовтня 2025 року. Telegram /Міністр оборони України Денис Шмигаль

У Данії може зʼявитися демонстраційний хаб, де будуть представлені українські безпекові рішення. Це стало відомо під час зустрічі міністра оборони України Дениса Шмигаля з міністром промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортеном Бьодсковом, який наразі перебуває в Києві.

Про це у телеграм-каналі повідомив глава оборонного відомства.

Зазначається, що під час зустрічі сторони також обговорили реалізацію підписаного 6 жовтня, меморандуму, який створює додаткові можливості для відкриття спільних з Україною оборонних виробництв на території Данії.

Шмигаль подякував Данії за підтримку українського ОПКОборонно-промислового комплексу та допомогу у зміцненні далекобійних спроможностей України.

"Важливо, що за підсумками Міжнародного форуму оборонних індустрій ми вже маємо нові домовленості. В Україні зараз перебуває велика бізнес-делегація з Данії. Це свідчення того, що економічні зв’язки між нашими державами стають дедалі міцнішими", — написав очільник Міноборони України.

За його словами, Україна готова максимально підтримувати данські оборонні компанії, які шукають партнерів для реалізації проєктів в країні. Шмигаль також підкреслив необхідність посилення санкцій проти РФ, щоб "запобігти використанню західних технологій у виробництві російських дронів і ракет".

