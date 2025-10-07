У Данії може зʼявитися демонстраційний хаб, де будуть представлені українські безпекові рішення. Це стало відомо під час зустрічі міністра оборони України Дениса Шмигаля з міністром промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортеном Бьодсковом, який наразі перебуває в Києві.

Про це у телеграм-каналі повідомив глава оборонного відомства.

Зазначається, що під час зустрічі сторони також обговорили реалізацію підписаного 6 жовтня, меморандуму, який створює додаткові можливості для відкриття спільних з Україною оборонних виробництв на території Данії.

Шмигаль подякував Данії за підтримку українського ОПК та допомогу у зміцненні далекобійних спроможностей України.

"Важливо, що за підсумками Міжнародного форуму оборонних індустрій ми вже маємо нові домовленості. В Україні зараз перебуває велика бізнес-делегація з Данії. Це свідчення того, що економічні зв’язки між нашими державами стають дедалі міцнішими", — написав очільник Міноборони України.

За його словами, Україна готова максимально підтримувати данські оборонні компанії, які шукають партнерів для реалізації проєктів в країні. Шмигаль також підкреслив необхідність посилення санкцій проти РФ, щоб "запобігти використанню західних технологій у виробництві російських дронів і ракет".