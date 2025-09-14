Уряд Данії отримав нові повноваження для тимчасового скасування понад 20 законів і регламентів, щоб прискорити будівництво об'єктів національної оборони. Серед них — українська компанія Fire Point.

Про це повідомляє данський суспільний мовник DR.

Данія ухвалила новий закон, що надає уряду широкі повноваження для тимчасового скасування понад 20 законів і регламентів, включаючи норми у сферах планування, будівництва, енергетики, лісового господарства, охорони природи, водних ресурсів та боротьби з забрудненням. Це дозволить прискорити реалізацію проєктів, важливих для національної оборони або в умовах надзвичайного стану.

Українська компанія "Fire Point" планує збудувати на Скридструпі завод з виробництва твердого ракетного палива — ключового компонента для кількох потужних українських ракет. Для якнайшвидшого запуску виробництва данський уряд хоче проігнорувати понад 20 чинних правил і законів.

Головний юридичний консультант аналітичного центру Justitia Крістоффер Бадсе пояснив, що українську компанію "Fire Point" тимчасово звільнять від дії виконавчого розпорядження, яке регламентує контроль ризику великих аварій із небезпечними речовинами.

Це означає, що підприємство не зобов’язане дотримуватися комплексу правил, ухвалених для запобігання масштабним аваріям та для зменшення шкоди людям і довкіллю у випадку їх виникнення.

Фактично йдеться про особливий виняток, який дозволяє почати будівництво та запуск заводу без дотримання стандартних вимог безпеки, аби прискорити реалізацію проєкту.

Закон має термін дії до кінця 2028 року. Його підтримали уряд SVM, Данські демократи, SF, Ліберальний альянс, Консерватори, DF та Данські соціал-демократи.

Fire Point, український виробник ракети "Фламінго, планує запустити в Данії лінію з виробництва твердого ракетного палива. Подібний крок стане першим прецедентом присутності українського оборонного бізнесу в країні.