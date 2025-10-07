Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр країни Петтері Орпо відвідають США і зустрінуться з Дональдом Трампом.

Про це йдеться на сторінках Офісу президента Республіки Фінляндія та уряду країни.

Робочий візит Стубба й Орпо до Сполучених Штатів припадає на 9-10 жовтня.

У четвер, 9 жовтня, під час зустрічі в Білому домі політики обговорять двосторонні відносини між Фінляндією та Штатами, торговельно-економічне співробітництво, а також війну Росії проти України.

"У програмі президента Стубба також передбачені зустрічі з іншими політичними діячами та представниками адміністрації США", — додає пресслужба фінського лідера.

На початку жовтня Politico писало про переконання Стубба, що з часом Дональд Трамп "завдасть удару" очільнику Кремля Володимиру Путіну, перейшовши від політики "пряника" до "батога".

Також раніше Стубб запевняв, що ідея майбутніх гарантій безпеки для України — це готовність європейських країн до військової взаємодії з Росією, якщо вона після мирної угоди раптом знову вирішить напасти на Україну. І Москва не матиме права вето щодо формату гарантій безпеки.