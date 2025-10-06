Дрони атакували підприємство в Тюмені РФ

Російська влада в Тюменській області заявила про 3 безпілотники, що залетіли на територію підприємства в Тюмені. Пабліки пишуть, що йдеться про нафтопереробний завод.

Про БпЛА повідомив увечері 6 жовтня Інформаційний центр уряду Тюменської області.

"Три БПЛА виявлені та знешкоджені на території підприємства в мікрорайоні Антипіно міста Тюмені. (...) На місце виїхали всі екстрені служби. Оперативні дії екстрених служб запобігли детонації безпілотників. Постраждалих немає", — ідеться в дописі.

Місцеві урядовці додали, що вибухів і горіння не сталося, а всі підприємства в цьому районі працюють у штатному режимі і не припиняли свою роботу.

Влада не уточнила, що за підприємство опинилося під атакою, однак російські видання "Медиазона" та Astra звертають увагу, що в Антипіно розташований Тюменський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальна станція "Транснафти". Припускають, що саме завод став ціллю атаки. Хоча місцеве Міністерство надзвичайних справ спростувало, що на НПЗ було займання.

Раніше Reuters із посиланням на джерела писав, Кіришинський НПЗ у Ленінградській області РФ зупинив роботу своєї найпродуктивнішої установки первинного перероблення нафти внаслідок атаки українських дронів 4 жовтня.

Також у ніч на 6 жовтня у тимчасово окупованому Криму було влучання по потужностях АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії — на місці зафіксували масштабну пожежу.