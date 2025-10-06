В Індонезії понад 50 загиблих після обвалу в школі

Кількість загиблих внаслідок обвалу ісламської школи-інтернату в Індонезії 29 вересня зросла до 60. Ще трьох учнів шукають.

Про це повідомляє Associated Press та індонезійське державне інформагентство Antara.

Antara пише про 54 загиблих, АР — про 60. У понеділок, 6 жовтня, рятувальники витягли з-під завалів 11 тіл та щонайменше 6 фрагментів тіл юнаків від 12 до 19 років, які тут навчалися й після інциденту були зниклими безвісти. Тривають пошуки ще трьох людей.

Лише один учень не зазнав травм. Ще 99 отримали медичну допомогу після різних ушкоджень, їх відправили на амбулаторне лікування. Четверо отримали серйозні травми та залишаються в лікарні (за даними Antara — в шпиталях шестеро постраждалих).

Обвал стався ще минулого тижня, 29 вересня, в столітній будівлі школи Аль-Хозіні в місті Сідоарджо на індонезійському острові Ява, у провінції Східна Ява. До ліквідації наслідків залучили понад 400 співробітників пошуково-рятувальних служб (SAR). Через 72 години після обвалу, коли вже не було надій знайти живих людей, надзвичайники застосували важку техніку для розбирання завалів.

Влада заявила, що більшість тіл були знайдені в поганому стані, їх буде складно ідентифікувати. У родичів взяли зразки ДНК в сусідньому місті Сурабая, столиці провінції.

Чоловіки моляться біля трун з тілами Нуруддіна та Ахмада Ріджалул Хака, які стали жертвами обвалу будівлі, що споруджувалася в ісламській школі-інтернаті, поліцейська лікарня в Сурабаї, Східна Ява, Індонезія, 5 жовтня 2025 року. AP/Trisnadi

6 жовтня міністр Індонезії з питань соціального розвитку Мухаймін Іскандар заявив, що з ініціативи президента країни Прабово Субіанто уряд проведе перевірку безпеки ісламських шкіл-інтернатів після трагедії.

Уряд також вивчає, як допомогти підрядникам у будівництві та реконструкції шкільних будівель, щоб споруди були безпечні та довговічні, додав міністр.

"Ми будемо координувати наші дії з Міністерством громадських робіт, щоб допомогти школам, які будують або реконструюють об'єкти, надаючи технічну підтримку для забезпечення структурної безпеки", – додав Іскандар.