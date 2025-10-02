В Ефіопії обвалилася церква. Загинули десятки людей

В ефіопському регіоні Амхара обвалилися будівельні риштування, що підтримували церкву, яка перебувала в стадії будівництва. Загинули, за різними даними, від 25 до 36 людей.

CNN пише про 25 жертв і понад 100 поранених, посилаючись на працівника місцевої лікарні Сеюма Алтая. Натомість начальник районної поліції Ахмед Гебейєху заявив державному ефіопському медіа Fana про 36 загиблих, і їх кількість ще може зрости, цитує Al Jazeera.

Аварія сталася вранці 1 жовтня в церкві Менджар Шенкора Ареті Маріам в Амхарі, на півночі Ефіопії. Віряни зібралися на щорічне свято на честь Святої Марії. За словами свідків, багато людей піднялися на дерев'яні риштування, щоб подивитися на фреску на стелі. Тоді опорна конструкція й обвалилася.

Місцевий чиновник Атнафу Абате повідомив Ефіопській телерадіомовній корпорації (EBC), що деякі люди все ще залишаються під завалами.