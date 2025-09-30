В Індонезії обвалилася школа: загинув учень, десятки поранених

В Індонезії обвалилася будівля ісламської школи-інтернату в місті Сідоарджо, провінція Східна Ява. Внаслідок трагедії загинув щонайменше один 13-річний учень, ще 99 дітей дістали поранення, частина з них перебуває у критичному стані.

Про це пише South China Morning Post.

За даними рятувальників, під завалами залишаються 65 учнів віком від 12 до 17 років. На місці трагедії працюють сотні рятувальників, поліцейських та військових. Вони подають кисень та воду тим, хто досі живий під уламками, й намагаються врятувати якомога більше дітей.

Будівля обвалилася під час післяобідньої молитви, коли у залі перебували хлопці з 7–11 класів. Дівчата молилися в іншій частині комплексу й змогли врятуватися.

За словами представників влади, будівлю незаконно надбудовували — до двоповерхової молитовної зали намагалися додати ще два поверхи без дозволів. «Фундамент старої споруди не витримав ваги бетонних перекриттів і обвалився під час будівельних робіт», — повідомив речник поліції провінції Джулес Авраам Абаст.

Родичі учнів у відчаї зібралися біля лікарень і поряд зі школою, чекаючи на новини про своїх дітей. Багато хто з них плакав, дізнаючись, що імена їхніх синів залишаються у списку зниклих.

Рятувальники кажуть, що бачили під завалами тіла, однак першочергово зосереджуються на тих, хто ще живий.

Причини трагедії розслідуються.