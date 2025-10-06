У Литві служби безпеки виявили десять метеорологічних куль, які завадили роботі авіарейсів та порушили повітряний простір країни. Поліція затримала шістьох людей, яких підозрюють у причетності до цих інцидентів. За попередніми даними, кулі були запущені з території Білорусі.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

У ніч із 4 на 5 жовтня литовські служби зафіксували у повітряному просторі країни близько 25 невідомих об’єктів, схожих на метеорологічні кулі. Деякі з них залетіли в район аеропорту Вільнюса, через що летовище тимчасово припиняло роботу, затримали близько 30 рейсів.

Після цього фахівці виявили на території Литви десять таких куль. Як повідомив керівник Національного кризового управління Вільмантас Віткаускас, правоохоронці затримали шістьох людей, підозрюваних у причетності до інциденту. За попередніми даними, частина з них могла намагатися забрати кульки після приземлення.

Протягом ночі нових об’єктів не зафіксували. Водночас литовські служби безпеки перевіряли походження знайдених куль і можливі маршрути їхнього запуску.

Як повідомляє Baltic News Service, усі ці об’єкти, ймовірно, були запущені з території Білорусі. За даними литовських прикордонників, подібні випадки фіксують регулярно, кулі часто використовують для перевезення контрабандних сигарет.

Від початку 2025 року литовські служби вже зареєстрували 501 випадок запуску таких повітряних об’єктів, це майже удвічі більше, ніж за весь минулий рік. Уряд країни посилив контроль за повітряним простором і попередив, що подібні інциденти можуть повторюватися.

Раніше, 27 вересня Служба громадської безпеки зафіксувала три заборонені польоти дронів поблизу Вільнюського аеропорту, а 21 серпня повідомлялося про ще один. В обох випадках рейси тимчасово призупиняли, а літаки перенаправляли до інших аеропортів.