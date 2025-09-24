Литва продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 2027 року

Литва продовжує тимчасовий захист громадян України, які рятуються від війни, до 4 березня 2027 року. Згідно з чинними правилами, термін дії захисту мав би закінчитися 4 березня 2026 року.

Про це йдеться на сайті уряду Литви 24 вересня.

"Європейський Союз погодився продовжити тимчасовий захист, тому що війна ще не закінчилася. Ми запропонували зробити те ж саме в Литві за допомогою цієї постанови уряду", – заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Рімантас Саджюс на засіданні Кабінету міністрів, цитує суспільний мовник країни LRT.

"Поки триває війна, продовження тимчасового захисту є необхідним заходом для забезпечення стабільності та зменшення адміністративного навантаження", – сказав міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович.

За даними литовського МВС, щодня реєструються 30-40 нових заяв від українців на отримання тимчасової посвідки на проживання на підставі тимчасового захисту. Згідно з даними від 9 вересня 2025 року, за тимчасовим захистом мали таку посвідку 47 534 людини (у липні 2024 року їх було близько 44 тисяч, а в листопаді 2023 року — близько 52 тисяч).

15 липня Рада Європейського Союзу ухвалила остаточне рішення про продовження дії тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року. А нещодавно, 16 вересня, 16 вересня, Рада ЄС узгодила спільні рамки для переміщених українців, щоб забезпечити їх стале повернення та реінтеграцію в Україну, коли дозволять умови, а також поступовий перехід до інших статусів проживання для тих, хто має на це право.