Пентагон заявив, що перекидає Національну гвардію Каліфорнії до Портленда

Міністерство оборони США повідомило в неділю, що близько 200 федеральних військовослужбовців Національної гвардії Каліфорнії буде перекинуто з району Лос-Анджелеса до Портленда, штат Орегон, у межах нової тактики для реалізації планів, оголошених президентом Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters.

Оголошення пролунало після того, як у суботу ввечері федеральний суддя тимчасово заборонив Трампу розгортати 200 військовослужбовців Національної гвардії Орегону в Портленді, посилаючись на відсутність доказів того, що останні протести в місті вимагають такого кроку.

"За наказом президента близько 200 федеральних військовослужбовців Національної гвардії Каліфорнії перекидаються з району Великого Лос-Анджелеса до Портленда, штат Орегон, щоб підтримати Агентство з міграції та митного контролю США (ICE) та інші федеральні структури, які виконують офіційні обов’язки, включно із забезпеченням дотримання федерального законодавства та охороною федерального майна", — йдеться у заяві речника Пентагону Шона Парнелла.

Раніше Трамп публічно заявив, що "передасть військовим лідерам США слова любові та підтримки", коментуючи рішення про розміщення гвардійців у кількох містах країни.