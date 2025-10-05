Сили ППО вночі 5 жовтня знищили 478 дронів та ракет

Станом на 14:00 протиповітряна оборона знищила/подавила 478 цілей: 439 безпілотників, 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К, шість ракет "Калібр" та одну аеробалістичну ракету "Кинджал".

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 5 жовтня Росія атакувала територію України дронами-камікадзе та ракетами повітряного, морського й наземного базування. Загалом українські військові зафіксували 549 засобів повітряного нападу РФ.

Серед них — майже 500 ударних БпЛА типу Shahed і "Гербера", а також ракети «Калібр», Х-101/Іскандер-К і "Кинджал". Зафіксовано прямі влучання вісьмох ракет і 57 дронів у 20 населених пунктах, а також падіння уламків у шести локаціях.

Основним напрямком атаки стала Львівська область, зазначили у Повітряних силах. Відомо, що цієї ночі Польща підняла літаки для безпеки свого повітряного простору.

За словами Зеленського, цієї ночі під ударами опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області. За попередніми даними, п’ятеро людей загинули, ще близько десяти зазнали поранень.