Польща привела ППО у стан найвищої готовності через ракетну атаку РФ по Україні

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масований ракетний удар по об’єктах на території України, тому Польща підняла літаки для безпеки свого повітряного простору.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"З метою гарнтування безпеки польського повітряного простору командування запустило всі необхідні процедури. У нашому небі активно діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження досягли стану найвищої готовності", — йдеться в офіційному повідомленні.

У командуванні підкреслили, що дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та безпеку громадян, особливо у прикордонних із Україною регіонах.

Військові запевнили, що ситуація перебуває під постійним контролем, а всі підрозділи перебувають у повній готовності до негайного реагування.