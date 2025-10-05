В ніч на 5 жовтня Росія здійснила комбіновану повітряну атаку по Україні, застосувавши понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на платформі Х.

Під ударами опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області. За попередніми даними, п’ятеро людей загинули, ще близько десяти зазнали поранень.

Президент зазначив, що на місцях тривають рятувальні та відновлювальні роботи. Доповіді йому надають керівники обласних адміністрацій, урядовці та представники "Нафтогазу".

Зеленський наголосив, що атаки були спрямовані на інфраструктуру, яка забезпечує нормальне життя людей. Він закликав до пришвидшення виконання домовленостей щодо постачання систем протиповітряної оборони та зазначив, що "одностороннє припинення вогню в небі може відкрити шлях до справжньої дипломатії".