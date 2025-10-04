Трамп розгортає Національну гвардію в Іллінойсі

Губернатор американського штату Іллінойс Джей Бі Пріцкер заявив, що адміністрація Дональда Трампа повідомила йому про рішення Пентагону перевести під командування президента 300 військовослужбовців Національної гвардії Іллінойсу та розгорнути їх усередині штату.

Про це пише NBC News.

“Це абсолютно обурливо й не по-американськи — вимагати від губернатора відправити війська всередині наших власних кордонів і проти нашої волі”, — заявив Пріцкер, додавши, що йому поставили ультиматум: “Або ви мобілізуєте війська, або ми зробимо це самі.”

За його словами, у штаті немає жодної потреби у військових на вулицях, і він відмовляється виконувати вимогу президента.

“Я не віддам наказ про розгортання нашої Національної гвардії, щоб підтримувати акти агресії Трампа проти нашого народу”, — додав губернатор.

Білий дім і Міністерство оборони наразі не прокоментували ситуацію. Однак відомо, що Трамп неодноразово погрожував направити федеральні сили правопорядку та Національну гвардію до Чикаго, заявляючи про “зростання злочинності”.

Паралельно адміністрація президента чекає рішення суду щодо іншого розгортання Нацгвардії — у Портленді, штат Орегон. Там 200 військових були направлені для “захисту” будівель Служби імміграції та митного контролю (ICE). Місцева влада подала позов, звинувативши Білий дім у незаконному використанні військових проти протестувальників.

Цього року Трамп уже відправляв війська Нацгвардії до Лос-Анджелеса та Вашингтона, що викликало численні судові позови. Раніше федеральний суд визнав розгортання морпіхів і гвардійців у Каліфорнії незаконним.

Трамп також заявив, що “деякі з небезпечних американських міст можна використати як полігони для тренування військових і Національної гвардії”.