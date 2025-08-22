Трамп відвідав поліцію та війська, яких він розгорнув у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп у четвер відвідав поліцейських і військових, яких він розгорнув у столиці США, назвавши це кампанією боротьби зі злочинністю, та заявив, що вони "залишаться тут на певний час".

Про це пише Reuters.

Минулого тижня Трамп наказав сотням бійців Нацгвардії, резервних сил, прибути до Вашингтона, пообіцявши повернути столиці США безпеку.

"Ми зробимо її безпечною, а потім перейдемо до інших місць, але тут залишимося ще на певний час. Ми хочемо зробити це абсолютно ідеальним", — сказав республіканець біля будівлі поліції.

Його оточували правоохоронці з різних місцевих і федеральних агентств, а також військові Нацгвардії.

Раніше в четвер 79-річний Трамп заявив, що може вирушити у патруль разом із поліцією та військовими, але замість цього виголосив коротку промову й пригостив присутніх піцою та гамбургерами.

"Усі почуваються у безпеці", — сказав він, додавши, що планує "навести фізичний лад у столиці".

"Однією з речей, якими ми займемося, стануть ваші парки. Я дуже добре знаюся на газонах, адже маю багато полів для гольфу. Я знаю про траву більше, ніж будь-хто", — додав мільярдер.

Виступ відбувся наступного дня після того, як його віцепрезидент Джей Ді Венс під час зустрічі з військовими був освистаний натовпом із криками "Свободу округу Колумбія". Венс відмахнувся від вигуків, назвавши протестувальників "купкою божевільних".

Нацгвардія округу Колумбія мобілізувала 800 військових, тоді як республіканські штати Огайо, Луїзіана, Міссісіпі, Південна Кароліна, Теннессі та Західна Вірджинія направили загалом близько 1200.

Їх бачили в туристичних місцях — на Національній алеї з її монументами, на бейсбольному стадіоні "Нешнлс Парк" та в інших районах.

Столиця США, де більшість виборців підтримують демократів, стала об’єктом критики республіканців, які звинувачують її у високій злочинності, проблемах із бездомністю та фінансовому безладі.

Втім, дані поліції Вашингтона свідчать про значне зниження рівня насильницьких злочинів у 2023–2024 роках після різкого зростання в постпандемічний період.