Перейти до основного змісту
Кабмін призначив Марину Текуцьку першою заступницею голови Держкіно
ДержкіноУкраїнське кіноПОЛІТИКАЛЮДИ

Кабмін призначив Марину Текуцьку першою заступницею голови Держкіно

Юрій Свиридюк
Розмір шрифту
Марина Текуцька
Перша заступниця голови Держкіно Марина Текуцька. Держкіно

Кабмін призначив Марину Текуцьку першою заступницею голови Державного агентства України з питань кіно. Відповідне рішення ухвалили 1 жовтня.

Про це повідомили на сайті Держкіно.

До цього Текуцька працювала в Офісі президента заступницею завідувача відділу культури та культурної спадщини, була головною спеціалісткою в Секретаріаті Кабміну та керівницею експертної групи з кіно Директорату культури і мистецтв Міністерства культури.

У липні 2024 року Кабмін звільнив з посади голови агентства Марину Кудерчук, та призначив її першу заступницю Юлію Шевчук тимчасовою виконувачкою обовʼязків. У квітні 2025 року обов'язки тимчасового голови відомства виконував Максим Александров.

30 травня Кабмін призначив головою Держкіно продюсера та керівника Одеської кіностудії Андрія Осіпова. У вересні він повідомив про підготовку змін у роботі агентства та законодавстві, серед яких — запровадження сталого фінансування українського кінематографу та нових форм державної підтримки.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок