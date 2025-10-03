Кабмін призначив Марину Текуцьку першою заступницею голови Держкіно

Кабмін призначив Марину Текуцьку першою заступницею голови Державного агентства України з питань кіно. Відповідне рішення ухвалили 1 жовтня.

Про це повідомили на сайті Держкіно.

До цього Текуцька працювала в Офісі президента заступницею завідувача відділу культури та культурної спадщини, була головною спеціалісткою в Секретаріаті Кабміну та керівницею експертної групи з кіно Директорату культури і мистецтв Міністерства культури.

У липні 2024 року Кабмін звільнив з посади голови агентства Марину Кудерчук, та призначив її першу заступницю Юлію Шевчук тимчасовою виконувачкою обовʼязків. У квітні 2025 року обов'язки тимчасового голови відомства виконував Максим Александров.

30 травня Кабмін призначив головою Держкіно продюсера та керівника Одеської кіностудії Андрія Осіпова. У вересні він повідомив про підготовку змін у роботі агентства та законодавстві, серед яких — запровадження сталого фінансування українського кінематографу та нових форм державної підтримки.