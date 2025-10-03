Сили спецоперацій ЗСУ уразили російські системи ППО у Воронезькій області

Сили спеціальних операцій Збройних сил України завдали ударів дронами по важливих об’єктах протиповітряної оборони Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, уражені радіолокаційна станція дальнього виявлення П-14Ф "Лена", що забезпечувала контроль повітряного простору навколо авіабази ВПС РФ у Бутурлинівці, та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2".

ТРЛК "Сопка-2" був розташований у селі Гармашівка Воронезької області та входив до системи виявлення повітряних цілей уздовж кордону з Україною.

Обидва комплекси використовувалися Росією для протидії українським безпілотникам.

Відомо, що у ніч на 3 жовтня ударні далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ атакували нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області Росії. За даними співрозмовника Суспільного, безпілотники влучили у ціль на відстані близько 1400 кілометрів. На відео з місця влучання видно стовпи чорного диму над підприємством, де після ударів оголосили евакуацію.