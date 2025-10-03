Далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних НПЗ РФ

Ударні далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ атакували нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області Росії.

Про це Суспільному повідомили джерела в СБУ.

За даними співрозмовника, безпілотники влучили у ціль на відстані близько 1400 кілометрів. На відео з місця влучання видно стовпи чорного диму над підприємством, де після ударів оголосили евакуацію.

"Орськнафтооргсинтез" має чотири установки первинної переробки та річну потужність у 6,6 мільйона тонн нафти. Завод виробляє близько 30 видів продукції, зокрема бензин, дизель, авіакеросин, масла, бітум і мазут.

У СБУ зазначили, що удари по об’єктах нафтогазової інфраструктури РФ зменшують надходження "нафтодоларів" до бюджету країни-агресора. За словами джерела, нині простоюють близько 40% потужностей російських НПЗ.

Також вночі у Березниках Пермського краю РФ на хімзаводі "Азот" зупинялася робота після вибухів. Місцеві телеграм-канали з посиланням на МНС повідомили, що причиною міг стати вибух холодильної установки. Загрози атаки безпілотників не оголошували.