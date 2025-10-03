Швеція планує запустити офлайн-платежі банківськими картками

Шведський банк (Riksbank) та учасники платіжного ринку домовилися розширити можливості здійснення офлайн-платежів картками за товари першої необхідності.

Про це повідомив Центральний банк Швеції.

Заходи мають бути впроваджені до 1 липня 2026 року. Мета – підвищити готовність країни до збоїв у системі цифрових платежів. Офлайн-платежі будуть доступні для фізичних карток із PIN-кодом при купівлі продуктів, ліків та пального.

Угода передбачає, що емітенти карток, карткові мережі, еквайри та роздрібні мережі впровадять необхідні технологічні та регуляторні рішення, а Ріксбанк здійснюватиме моніторинг реалізації заходів.

Губернатор Ріксбанку Ерік Теден зазначив, що ініціатива сприятиме підвищенню цивільної готовності Швеції до надзвичайних ситуацій.

Шведи рідко використовують готівку, і влада стурбована тим, що люди можуть мати труднощі з купівлею товарів, якщо системи онлайн-платежів будуть порушуватися технічними проблемами або саботажем.

Агентство Reuters у травні 2025 року повідомляло, що Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Естонія впроваджують офлайн-системи карткових платежів як резервний варіант на випадок втрати інтернет-з’єднання, зокрема через саботаж.