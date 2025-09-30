CEO Spotify Даніель Ек йде з посади. Він інвестує у дрони, які передають Україні

Генеральний директор (CEO) музичного стрімінг-сервісу Spotify Даніель Ек йде з посади. З 1 січня 2026 року Даніель Ек стане головою правління Spotify.

Про це повідомив Spotify.

Новими генеральними директорами (CEO) музичного стрімінг-сервісу стануть директор з технологій Густав Седерстрьом та бізнес-директор Алекс Норстрьом.

"За останні кілька років я передав значну частину щоденного управління та стратегічного напрямку Spotify Алексу та Густаву, які формували компанію з її перших днів і тепер більш ніж готові керувати нашим наступним етапом. Ця зміна просто відповідає тому, як ми вже працюємо", — прокоментував зміни у керівництві сервісу Даніель Ек.

Spotify — стримінговий сервіс потокового аудіо, що дозволяє слухати музичні композиції та подкасти без завантаження на пристрої. Компанія стверджує, що платформою користуються понад 700 мільйонів користувачів.

Раніше стало відомо, що CEO Spotify Даніель Ек інвестує у німецький оборонний стартап Helsing. Компанія розробляє дрони зі штучним інтелектом. Ці дрони постачають Україні для оборони проти російської агресії.

Даніель Ек повідомив Financial Times, що збільшить вкладення у Helsing до 1,37 мільярда євро.

"Існує величезне усвідомлення того, що насправді саме штучний інтелект, маса та автономія керують новим полем бою. Ми не можемо недооцінювати наслідки цього для конфлікту в Україні чи взагалі будь-якого конфлікту в майбутньому", — сказав Даніель Ек.

Інвестиції CEO Spotify в оборонно-промислові компанії викликали негативну реакцію не лише у користувачів сервісу, а й у провайдерів контенту для Spotify. Так, гурти Massive Attack, King Gizzard & the Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor, Hotline TNT, Deerhoof, Xiu Xiu та Wu Lyf забрали свою музику зі стрімінгового сервісу на знак протесту. Massive Attack заявили, що Даніель Ек нібито інвестує в армію Ізраїля та геноцид у Секторі Гази. Компанія Helsing заперечила, що її дрони постачають армії Ізраїлю.

Гурти Massive Attack та King Gizzard & the Lizard Wizard не оголошували публічно бойкот стрімінговому сервісу музики Yandex, яким частково володіє російський уряд. Після публічної реакції, King Gizzard & the Lizard Wizard забрали свою музику з Yandex.