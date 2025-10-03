Польські правоохоронці заявили, що підлітки, які у Вроцлаві виманили 23-річного громадянина України на "побачення із 16-річною дівчиною", а потім побили та поголили йому голову, також є українцями.

Про це повідомляє польський телеканал TVN24 із посиланням на речника вроцлавської поліції Войцеха Яблонського.

За його словами, група з семи людей складалася виключно з громадян України. У поліції також кажуть, що всі вони знали одне одного "з місця роботи, проживання чи навчання".

Як розповіла представниця поліції Вроцлава Александра Фройс, трьом із цих "порушників" було висунуто звинувачення "в нападі, заподіянні тілесних ушкоджень та образі"

"Решту, оскільки їм ще не виповнилося 17 років, судитимуть у сімейному суді", — додала вона.

Інцидент стався у Вроцлаві у вересні. Група підлітків виманила 23-річного українця на "побачення із 16-річною дівчиною", створивши у соцмережах фейковий акаунт. Коли той прийшов, його побили та поголили йому голову. Крім цього на обличчі чоловіку намалювали нацистську символіку.

У місцевій поліції не розповіли про конкретну причину такого поводження підлітків з 23-річним українцем, але закликали батьків звертатись до правоохоронців у разі виникнення підозр щодо сексуальних пропозицій до неповнолітніх.