Суд Гельсінкі у п'ятницю, 3 жовтня, постановив, що Фінляндія не має юрисдикції для судового переслідування капітана та двох його помічників з нафтового танкера Eagle S, яких звинувачували у пошкодженні підводних кабелів у Фінській затоці, що на сході Балтійського моря.

Про це повідомив фінський мовник Yle.

Зазначається, що прокурор вимагав, аби капітан судна S Давіт Вадачкорія та його помічники Роберт Егізарян і Сантуш Кумар Чаурасія були засуджені щонайменше до 2,5 року позбавлення волі без права дострокового звільнення.

Під час судового процесу адвокат судновласника Eagle S, а також обвинувачені наголошували, що Фінляндія не має юрисдикції у цій справі. Тепер суд ухвалив таке саме рішення.

Розгляд справи тривав з кінця серпня 2025 року. За цей час було заслухано кількох свідків і подано письмові докази. Фінські правоохоронці розслідували справу приблизно пів року.

У судовому рішенні зазначено, що у справі Eagle S кримінальна юрисдикція щодо пошкоджень кабелів у Фінській затоці належить або державі, під прапором якої ходить танкер, або судам країн громадянства обвинувачених.

При цьому фінська держава повинна сплатити судові витрати моряків, які становлять приблизно 195 тисяч євро.

Що відомо про це пошкодження кабелів

25 грудня 2024 року фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.

Розслідування кваліфікували як "вандалізм за обтяжувальних обставин", поліція підозрювала необережність. Найімовірніше, кабель зачепив якор танкера Eagle S, який вважають причетним до так званого тіньового флоту РФ.

Наприкінці січня 2025 року суд заарештував Eagle S за підозрою у пошкодженні кабелю електропередачі Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, а також ще чотирьох телекомунікаційних кабелів між країнами.

28 лютого Фінляндія зняла арешт з танкера Eagle S. Національна кримінальна поліція Фінляндії проводила розслідування, танкер оглядали. Слідчі дійшли висновку, що підстав для продовження арешту судна немає.

Інші пошкодження комунікацій на півночі Європи

18 листопада, фінська влада заявила про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною. Тоді ж було зафіксовано обрив ще одного — між Литвою та Швецією.

На початку грудня на інтернет-лінії між Швецією та Фінляндією сталися два нові розриви кабелю. Пошкодження сталося на суходолі в Еспоо та Віхті.