Між Фінляндією та Німеччиною пошкоджено підводний кабель зв'язку

Фінська влада заявила про пошкодження підводний телекомунікаційний кабель, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною.

Про це повідомляє фінський суспільний мовник Yle.

Фінський державний провайдер послуг передачі даних Cinia повідомив, що була виявлена "несправність" у кабелі C-Lion1 довжиною 1173 кілометри. Він пролягає від столиці Фінляндії Гельсінкі до німецького портового міста Росток.

Увесь телекомунікаційний зв'язок, що йде по підводному кабелю, відключено.

У Cinia повідомили, що несправність було помічено десь після 4 ранку в понеділок. Зазначається, що причина збою невідома.

Але представник компанії Арі-Юссі Кнаапіла сказав, що кабелі не ламаються без зовнішнього впливу, додавши, що не було сейсмічних подій, які могли б стати причиною ситуації.

Кнаапіла сказав, що не хоче спекулювати про те, як кабель був пошкоджений, додавши, що причини будуть досліджені, коли він буде відремонтований.

Компанія уже розпочала ремонтні роботи, але наразі не знає, скільки часу знадобиться для відновлення зв'язку. Там зазначили, що час ремонту підводних кабелів зазвичай становить 5-15 днів. Ремонт кабелю передбачає витягування його на поверхню за допомогою ремонтного судна.

Керівник комунікацій Фінського національного центру кібербезпеки Traficom Самулі Бергстрьом підтвердив обрив кабелю.

"Причини досліджуються. Збої виникають час від часу, і можуть бути різні причини. Наприклад, вони чутливі до погодних умов і пошкоджень, спричинених судноплавством. Головне, щоб проблеми були виявлені та вжито заходів щодо їх усунення", — сказав він.

Бергстрьом підтвердив, що пошкодження кабелю впливає на міжнародні зв'язки Фінляндії.

Професор кібербезпеки в Університеті Ювяскюля Тапіо Франтті сказав, що розрив кабелю, швидше за все, став результатом навмисної дії, ніж нещасного випадку. Його оцінка ґрунтувалася на попередній інформації ЗМІ.

"Якщо дивитися на це з точки зору ймовірності, то так, це могло бути навмисно. Коли кабель обривається, виникає питання, чому це сталося [і] хто міг мати мотив зробити щось подібне", — сказав Франтті.

На його думку, такий мотив може бути, наприклад, у Росії.

"Схоже, вони справді вважають, що мають особливе право робити такі речі. Мотивом диверсії зазвичай є те, що це робиться, тому що це можна зробити", — сказав професор.

Франтті зазначив, що хоча наслідки одного обриву кабелю не є дуже серйозними, було б тривожно, якби дія виявилася навмисною.

Водночас у Службі безпеки і розвідки Фінляндії (Supo) зазначили, що ще зарано оцінювати причину розриву кабелю. Там повідомили, що щорічно у світі відбувається близько 200 обривів підводних кабелів.

"Найпоширенішою причиною обриву кабелю є людська діяльність, наприклад, риболовля або ставання судна на якір", — сказав представник служби.

Кабель C-Lion1, який був введений в експлуатацію у 2016 році, є єдиним у Фінляндії кабелем передачі даних, який прокладений з північної країни безпосередньо до Центральної Європи. Довжина C-Lion1 становить лометри. Кабель пролягає між столицею Гельсінкі та німецьким Ростоком.

Маршрут кабелю від Фінляндії до Німеччини пролягає поблизу двох газопроводів Північний потік між Росією та Німеччиною, що наразі не функціонують.