Між Литвою та Швецією пошкоджено кабель зв'язку

Після пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Німеччиною, зафіксовано обрив ще одного — між Литвою та Швецією.

Про це повідомляє LRT.

"Кабель обірвали в неділю вранці, близько 10:00. Системи одразу повідомили, що ми втратили зв’язок. Були проведені подальші розслідування та уточнення, і виявилося, що він був пошкоджений", – повідомив головний технічний директор Telia Андрюс Шемешкявічюс.

За його словами, Telia передає інтернет-з'єднання до Литви через три кабелі, через інцидент пропускна здатність інтернету скоротилася на третину. Однак з’єднання для користувачів відновили в обхід несправності.

У понеділок, 18 листопада, фінська влада заявила про пошкодження підводний телекомунікаційний кабель, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною.