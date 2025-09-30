Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що країна забороняє вʼїзд російським дипломатам, які не мають національної акредитації. Заборону застосують у міжнародних аеропортах Чехії.

Про це Ян Ліпавський повідомив у соцмережі X.

Глава МЗС Чехії повідомив, що він є ініціатором такого рішення уряду країни.

"Диверсійні операції почастішали, і ми не ризикуватимемо агентами під дипломатичним прикриттям. Ми подаємо приклад іншим країнам, і я продовжуватиму прагнути до максимально послідовних заходів на рівні всієї Шенгенської зони. Ми будемо захищати Чеську Республіку", — написав Ян Ліпавський.

Посадовець Чехії повідомив Суспільному, що це рішення стосується зовнішнього кордону Шенгенської зони. Захід не застосовуватиметься до дипломатів, які акредитовані в Чехії, або які довели необхідність транзиту через територію Чеської Республіки до держави-члена, в якій вони акредитовані, або до офіційних зустрічей в міжнародних організаціях.

За інформацією Суспільного, минулого тижня після засідання послів ЄС Єврокомісія висунула пропозицію щодо обмеження пересування російських дипломатів Європою. Наразі це предмет обговорення на технічному рівні, а в п'ятницю буде на порядку денного засідання послів.