Фінансування демократів у США заморожують після оголошення шатдауну

Адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила 26 мільярдів доларів для штатів, що підтримують Демократичну партію. Також попереджають про скорочення федеральних працівників, якщо демократи не підуть на поступки, аби відновити роботу уряду.

Про це повідомляє Reuters 1 жовтня.

Серед заморожених програм було 18 млрд доларів на транспортні проєкти в Нью-Йорку, де проживають два найвищі демократи в Конгресі, та $8 млрд на проєкти з зеленої енергетики в 16 штатах, де керівниками є представники Демократичної партії (зокрема, Каліфорнія та Іллінойс).

А віцепрезидент США Джей Ді Венс попередив, що Білий дім може продовжити чистку федеральних службовців, якщо шатдаун триватиме більше кількох днів. Для його закінчення потрібна згода принаймні частини демократів у Сенаті щодо фінансування уряду (аби було 60 голосів із 100, а нині в республіканців є тільки їхні 53).

Лідер демократів у конгресі Гакім Джеффріс заявив, що заморожування фінансування проєктів метро та порту в його Нью-Йорку залишить тисячі людей без роботи.

Високопоставлений демократ у Сенаті Чак Шумер додав, що Трамп переслідує пересічних американців заради партійних цілей: "Він використовує американський народ як пішаків, погрожуючи країні болем, шантажуючи її".

Нагадаємо, 1 жовтня о 7:00 за київським часом уряд США вперше з 2019 року призупинив свою роботу. Це відбулось після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Усе тому, що демократи в тимчасовому плані фінансування уряду хочуть врахувати субсидії на охорону здоров'я.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.

Чи були шатдауни раніше

За останні пів століття в США сталося 20 шатдаунів, які тривали принаймні один день.

Призупинення роботи уряду — якщо воно таки станеться — буде не вперше навіть для Трампа. Під час свого першого президентського терміну він зіткнувся з найдовшим за 40 років шатдауном, який тривав 35 днів — з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019-го. До слова, тоді так трапилося через ідею Трампа будувати стіну на кордоні з Мексикою: демократи не підтримували фінансування проєкту, тому в Конгресі не змогли вчасно домовитися.

Постраждали 800 000 федеральних працівників та 9 департаментів (торгівлі, внутрішньої безпеки, юстиції, транспорту, житлово-комунальних послуг і містобудування тощо). Республіканці врешті здалися й облишили фінансування стіни. Після цього випадку шатдаунів не допускали й до сьогодні.