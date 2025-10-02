Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість отримання Україною розвідувальних даних від США для ударів вглиб території Росії. За його словами, Україна може отримати "більше" після зустрічі з президентом Трампом на полях Генасамблеї ООН у вересня.

Про це президент повідомив під час брифінгу з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен 2 жовтня, передає кореспондентка Суспільного.

Зеленський повідомив, що в України "не було можливостей відповісти" на російські повітряні атаки понад рік тому, а зараз вони зʼявилися.

"Ми використовуємо цілі на великій відстані, ми використовуємо нашу зброю, як ви знаєте, і після моєї зустрічі з президентом Сполучених Штатів, так, у нас, можливо, буде щось більше. Побачимо", — сказав президент.

Він також зауважив, що в України зʼявились можливості для атак вглиб території Росії через фінансування виробництва далекобійної зброї партнерами.

"Росіяни використовують щодня 500-600 дронів, ми використовуємо 100-150. У нас достатньо можливостей. Щойно вирішиться питання фінансування, а я розмовляв з партнерами, і збільшуючи фінансування, ми збільшимо і будемо порівнянними з дронами дальньої дії", — сказав президент.

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що країни Євросоюзу готові допомогти Україні розширити виробництво далекобійних безпілотників та ракет.

Раніше Зеленський розповів про отримання Україною розвідувальних даних від США для ударів вглиб території Росії.

"Ми дуже вдячні президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу у нас була дуже гарна зустріч, дуже продуктивний діалог. І ми говорили про ракети великої дальності. Ми говорили про це, тож побачимо. Все залежатиме від його рішення", — сказав президент.

2 жовтня стало відомо, що США можуть надавати Україні розвідувальну інформацію для ударів ракетами великої дальності по енергетичній інфраструктурі РФ.

У серпні Україна посилила повітряні атаки вглиб Росії. Під ударом опинились нафтопереробні заводи Росії.