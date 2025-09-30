США знову на межі шатдауну

Сенат Сполучених Штатів 30 вересня не зміг ухвалити тимчасове фінансування уряду. Опівночі 1 жовтня (7:00 ранку 1 жовтня за Києвом) можливе призупинення роботи уряду США.

Про це повідомляють Reuters та CNN.

Демократи в Сенаті заблокували ухвалений Палатою представників республіканців тимчасовий законопроєкт, який би продовжив поточний рівень фінансування на 7 тижнів. Результат голосування: 55 "проти" та 45 "за".

Цей план не включав вимогу демократів щодо збільшення субсидій на охорону здоров'я. Термін цих субсидій закінчується цьогоріч, в США не підтримали пропозицію Демократичної партії продовжити їх. Республіканці вважають, що це питання слід розглядати окремо.

Очільник демократів (які нині в меншості) в Сенаті Чак Шумер звинуватив республіканців у "втягуванні Америки в локдаун", адже через скасування субсидій близько 20 мільйонам американців незабаром можуть підвищити страхові тарифи, якщо республіканці нічого не вдіють з субсидіями.

Лідер Республіканської партії у Сенаті Джон Тун сказав, що планує провести голосування ще раз у середу, 1 жовтня.

Якщо таки станеться шатдаун (тимчасове зупинення роботи уряду), то урядові установи США будуть змушені припинити всі, крім найнеобхідніших видів діяльності, таких як правоохоронна. Це може зірвати роботу багато яких галузей — від авіаперевезень до звітності про безробіття.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун", або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у Штатах починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.