ПАРЄ вимагає звільнити 26 українських журналістів із полону РФ

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, яка закликає РФ негайно звільнити 26 українських журналістів, які перебувають у полоні.

Про це повідомила заступниця голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики, член Постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Документ також фіксує понад 800 злочинів, скоєних Росією проти представників медіа та медіаінституцій з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Резолюція, що має назву "Journalists matter: the need to step up efforts to liberate Ukrainian journalists held in captivity by the Russian Federation". Її підтримали 128 делегатів ПАРЄ.

Ключові дані та зафіксовані злочини

Згідно з ухваленим документом, з початку повномасштабної війни зафіксовано такі злочини та втрати:

Понад 800 злочинів проти журналістів і медіа;

проти журналістів і медіа; Щонайменше 108 журналістів загинули ;

; 26 українських журналістів досі утримуються в російському полоні (резолюція містить перелік їхніх імен, місця та дати затримання).

Вимоги до Росії та заклики до світу

Резолюція містить конкретний план дій, спрямований на відновлення справедливості та звільнення громадян України. ПАРЄ вимагає від Російської Федерації:

Негайно звільнити всіх українських журналістів, яких незаконно утримують у російських в’язницях та на окупованих територіях.

всіх українських журналістів, яких незаконно утримують у російських в’язницях та на окупованих територіях. Надати інформацію про місце перебування та стан здоров’я полонених, а також допустити до них Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

про місце перебування та стан здоров’я полонених, а також допустити до них Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ). Припинити практику катувань, убивств та переслідувань журналістів, яка триває роками – спершу в окупованому Криму, а з 2022-го і на інших територіях.

Асамблея закликає держави-члени Ради Європи:

Посилити санкційний тиск на всіх, хто причетний до злочинів проти журналістів – від високопосадовців до нижчих за рангом виконавців (командувачів, командирів підрозділів, керівників ФСВП та чиновників, які відповідають за пропаганду).

на всіх, хто причетний до злочинів проти журналістів – від високопосадовців до нижчих за рангом виконавців (командувачів, командирів підрозділів, керівників ФСВП та чиновників, які відповідають за пропаганду). Підтримати міжнародні механізми відповідальності, зокрема створення Спеціального трибуналу за злочин агресії та виконання рішень ЄСПЛ у міждержавних справах.

Використати можливості Міжнародного кримінального суду та принцип універсальної юрисдикції для притягнення до відповідальності російських посадовців.

Фінансово підтримати українських журналістів, а також сприяти їхній інтеграції до європейських редакцій.

Окрім того, ПАРЄ закликала розслідувати та карати за злочин підбурювання до геноциду, зокрема за hate speech, дезінформацію й пропаганду, що є важливим кроком у боротьбі з російською дезінформаційною кампанією.

Також резолюція запроваджує щорічну церемонію пам’яті в ПАРЄ – "Victory for Victoria" ("Перемога для Вікторії»". Цей окремий день під час осінньої сесії вшановуватиме журналістів та воєнних кореспондентів, які загинули чи ризикують власним життям. Назва обрана на честь української журналістки Вікторії Рощиної, яка була захоплена російськими військовими та загинула в полоні.