Наглядова рада Укренерго передумала звільняти Зайченка

Наглядова рада НЕК "Укренерго" змінила своє рішення щодо голови компанії Віталія Зайченка. Його вирішили залишити на посаді під час засідання 1 жовтня.

Про це Суспільному повідомило джерело, поінформоване з перебігом подій.

Наглядова рада змінила свою позицію після дискусій з Міністерством енергетики.

Правління НЕК "Укренерго" теж збережеться у чинному на 26 вересня складі.

Міністерство енергетики підтвердило, що Віталія Зайченка залишать на посаді голови НЕК "Укренерго".

"Міненерго вітає рішення наглядової ради щодо продовження роботи Віталія Зайченка як голови правління компанії НЕК "Укренерго", — повідомили у пресслужбі Міненерго.

Також у Міністерстві додали, що узгодили з наглядовою радою Укренерго подальші пріоритети роботи компанії для "гарантування стабільності української електроенергетичної системи у воєнний час".

26 вересня наглядова рада Укренерго звільнила Віталія Зайченка з посади голови НЕК "Укренерго".

27 вересня 2025 року наглядова рада планувала термінове засідання для формування нового правління після звільнення його голови Віталія Зайченка. Однак провести його вчасно було неможливо, адже чотири з семи членів ради живуть за кордоном, а Міненерго зобов’язало виконувати обов’язки лише особисто в київському офісі.

Крім того, Міненерго постановило, що всі пресрелізи та інші публікації на сайті компанії мають попередньо погоджуватися з ним, що, за словами ради, призводить до затримок і ускладнює комунікацію.

Наглядова рада Укренерго заявила, що зміни в правлінні стали наслідком тривалого корпоративного конфлікту, що загрожував стабільності компанії. Вона нагадала, що у травні 2025 року Міненерго змінило статут і корпоративний кодекс без консультацій, що поглибило технічний дефолт і зупинило реструктуризацію "зелених" облігацій, поставивши під загрозу міжнародне фінансування.

У червні 2025 року конфлікт із головою правління Віталієм Зайченком загострився, після чого рада втратила до нього довіру. Призначеним т.в.о. керівника став Олексій Брехт, якого відзначили за успішне управління в кризовий період. Рада пообіцяла сформувати нове правління після подання від в.о. голови.