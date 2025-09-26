Наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови НЕК "Укренерго".

Про це Суспільному повідомили поінформовані джерела.

Деталей щодо мотивів рішення наразі немає. Всі члени правління компанії отримали статус виконувачів обов’язків. Зайченка призначили головою правління у червні 2025 року. Тоді за нього проголосували всі семеро членів наглядової ради. До цього він обіймав посаду головного диспетчера Укренерго.

Інформацію про звільнення підтвердив і заступник голови комітету Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко на сторінці у Facebook.

13 червня Міністерство енергетики — як єдиний акціонер компанії — внесло зміни до статуту НЕК "Укренерго". Вони передбачають, що голову правління можна обирати кількома спробами: перші дві — кваліфікованою більшістю щонайменше п’яти голосів із семи, третя — простою більшістю.

У вересні 2024 року Наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Володимира Кудрицького з посади голови компанії. Тимчасово виконувати обов’язки голови правління призначили Олексія Брехта.