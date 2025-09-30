Всі незалежні представники наглядової ради Укренерго на вимогу Міністерства енергетики приїхали до Києва.

Про це Суспільному повідомив заступник голови наглядової ради Укренерго Анатолій Гулей.

“Нині вони розглядають поточні питання, які є в порядку денного наглядової ради.” — розповів Гулей.

Анатолій Гулей також додав, що незалежні члени Наглядової приїхали ще 29 вересня і вже два дні засідають в офісі Укренерго.

У Наглядовій раді Укренерго шестеро людей, четверо з яких — незалежні. Це Єппе Кофод (голова), Ян Монтелл, Луїджі де Францискі, Патрік Ґрейхен. Представники держави — Анатолій Гулей та Олексій Нікітін.

26 вересня наглядова рада Укренерго звільнила Віталія Зайченка з посади голови НЕК "Укренерго".

27 вересня 2025 року наглядова рада планувала термінове засідання для формування нового правління після звільнення його голови Віталія Зайченка. Однак провести його вчасно було неможливо, адже чотири з семи членів ради живуть за кордоном, а Міненерго зобов’язало виконувати обов’язки лише особисто в київському офісі.

Крім того, Міненерго постановило, що всі пресрелізи та інші публікації на сайті компанії мають попередньо погоджуватися з ним, що, за словами ради, призводить до затримок і ускладнює комунікацію.

Наглядова рада Укренерго заявила, що зміни в правлінні стали наслідком тривалого корпоративного конфлікту, що загрожував стабільності компанії. Вона нагадала, що у травні 2025 року Міненерго змінило статут і корпоративний кодекс без консультацій, що поглибило технічний дефолт і зупинило реструктуризацію "зелених" облігацій, поставивши під загрозу міжнародне фінансування.

У червні 2025 року конфлікт із головою правління Віталієм Зайченком загострився, після чого рада втратила до нього довіру. Призначеним т.в.о. керівника став Олексій Брехт, якого відзначили за успішне управління в кризовий період. Рада пообіцяла сформувати нове правління після подання від в.о. голови.