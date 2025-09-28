Наглядова рада НЕК "Укренерго" заявила про нові обмеження у своїй роботі, які, на її думку, створює Міністерство енергетики. Йдеться зокрема про розпорядження міністра проводити всі засідання виключно в офісі компанії у Києві.

Про це йдеться у документі, який є у розпорядженні Суспільного.

У заяві рада висловила жаль щодо такого рішення акціонера, наголосивши, що воно не підвищує безпеки, а навпаки – ускладнює діяльність компанії та загрожує енергетичній безпеці України.

27 вересня 2025 року Наглядова рада планувала термінове засідання для формування нового правління після звільнення його голови Віталія Зайченка. Однак провести його вчасно було неможливо, адже чотири з семи членів ради проживають за кордоном, а Міненерго зобов’язало виконувати обов’язки лише особисто в київському офісі.

Крім того, міністерство встановило, що всі пресрелізи та інші публікації на сайті компанії мають попередньо погоджуватися з ним, що, за словами ради, призводить до затримок і ускладнює комунікацію.

Наглядова рада "Укренерго" заявила, що зміни в правлінні стали наслідком тривалого корпоративного конфлікту, який загрожував стабільності компанії. Вона нагадала, що у травні 2025 року Міненерго змінило статут і корпоративний кодекс без консультацій, що поглибило технічний дефолт і зупинило реструктуризацію "зелених" облігацій, поставивши під загрозу міжнародне фінансування.

У червні 2025 року конфлікт із головою правління Віталієм Зайченком загострився, після чого рада втратила до нього довіру. Призначеним т.в.о. керівника став Олексій Брехт, якого відзначили за успішне управління в кризовий період. Рада пообіцяла сформувати нове правління після подання від в.о. голови.

У своїй заяві вона наголосила на важливості незалежності компанії від політичного впливу для збереження сертифікації ENTSO-E, захисту енергосистеми та залучення інвестицій. Рада заявила про готовність до діалогу з акціонером, однак офіційної реакції Міненерго поки немає.

Наглядова рада після Міненерго складається з шести людей, четверо з яких незалежні. Це Єппе Кофод (голова), Ян Монтелл, Луїджі де Францискі, Патрік Грейхен. Представники держави це Анатолій Гулей та Олексій Нікітін.

Водночас в Міненерго заявили, що не отримували від Наглядової ради Укренерго жодних офіційних документів стосовно змін у керівництві оператора системи передачі.

Також у відомстві зазначили, що Міненерго "неухильно дотримується всіх принципів корпоративного управління" та поважає статус Наглядової ради "Укренерго" як незалежного органу, який діє в рамках українського законодавства.

"Як акціонер компанії, Міністерство енергетики діє виключно в межах закону та в інтересах забезпечення стабільності й енергетичної безпеки країни, що є найвищим пріоритетом у поточних умовах", — додали у відомстві.