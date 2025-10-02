У ніч на 2 жовтня українська ППО знешкодила 53 російські дрони — Повітряні сили

У ніч проти 2 жовтня сили протиповітряної оборони знешкодили 53 зі 86 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну. Зафіксовано влучання на 6 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що у ніч на 2 жовтня військо РФ атакувало 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ. та Міллерово.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У ПС інформували, що внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", — додали у Повітряних силах.