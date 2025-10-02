Генштаб: на фронті за добу 158 бойових зіткнень, РФ втратила 980 військових

На фронті протягом минулої доби, 1 жовтня зафіксовано 158 бойових зіткнень. За добу Росія втратила на війні в Україні 980 військових.

Про це Генштаб ЗСУ інформує станом на 8:00 2 жовтня у зведенні щодо російського вторгнення.

Військо РФ минулої доби завдало два ракетні та 74 авіаційні удари, застосувало п’ять ракет та скинуло 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснило 4312 обстрілів, зокрема 129 – із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 5280 дронів-камікадзе.

Армія РФ завдала авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Гірке, Залізничне Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два пункти управління та один інший важливий об'єкт війська РФ.

“Втрати російських загарбників за минулу добу склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, дві бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 271 безпілотний літальний апарат, 29 одиниць автомобільної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень. Армія РФ завдала 4 авіаційні удари, скинувши при цьому 37 керованих авіаційних бомб, здійснила 176 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Нововасилівки, Бологівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість боєзіткнень. Українскі оборонці зупинили штурмові дії росіян поблизу Куп’янська та Голубівки.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 11 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Шандриголове, Торське, Зарічне, Ямпіль та в напрямку Нового Миру, Дробишевого.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій росіян у районах населених пунктів Григорівка, Ямпіль, Виїмка та Переїзне.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано чотири боєзіткнення – окупанти РФ намагалися просуватися в напрямках населених пунктів Бондарне, Міньківка та Оріхово-Василівка.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 22 атаки у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 45 штурмових дій армії РФ у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Білицьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Грузьке, Іванівка, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Новомиколаївка та Філія.

На Новопавлівському напрямку військо РФ вчора здійснило 26 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Вороне, Соснівка, Новомиколаївка, Воскресенка, Калинівське та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці зупинили п’ять російських спроб просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві атаки війська РФ в напрямку Новоданилівки та в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку військо РФ тричі атакувало позиції українських захисників, успіху не мало.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.